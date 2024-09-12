نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. كريم أبو زيد يطرح أغنية جديدة له بعنوان "البنات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد للفنان كريم أبو زيد، لطرح أغنية جديدة له بعنوان "البنات "خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "البنات "من كلمات وألحان كريم أبو زيد وتوزيع شقيقه الراحل أشرف أبو زيد وإخراج كريم إسماعيل.

آخر أعمال كريم أبو زيد



والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم أبو زيد أغنية شائعات، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات الأغنية

إشاعات إشاعات إشاعات

كله بينقل حكايات

كله بيكدب وبيهري ويروج للإشاعات

إشاعات إشاعات إشاعات

ناس شغلتها إشتغالات

كله عمال يشير ف فضايح

من غير إثباات

نازلين تهم كده عاطل ف باطل

بقينا كلنا مش سالكين

نسينا روحنا كده وبنماطل

بنزيط ف الزحمه وننشر ف فضايح

بنشوه سمعة بني ادمين

كبير وصغير كله طايح

داين تداين اه يا بني ادمين

كاس وداير بقي ع الكل

إشمت واضحك زي الفل

واللي يفضح مش هيفرح

بكره يشوف بعنيه الذل

اللي يشير يوم اشاعه

بكره تجيلو يا صاحبي ساعه

هيتشرد ويتمرمط

يا زميلي دي الناس بياعه

أمي قالتلي استر تسلم

وتوبه توبه توبه هروج إشاعات

عملك راجعلك ومردودلك

الخير يجيلك ويقعدلك

وكفايه كفايه كفايه

تروجو إشاعااات

نازلين تهم كده عاطل ف باطل

بقينا كلنا مش سالكين

نسينا روحنا كده وبنماطل

وف عيوب بعض مركزين

بنزيط ف الزحمه وننشر ف فضايح

بنشوه سمعة بني ادمين

كبير وصغير كله طايح

دي ولعة جاز كده علي بنزين

إشاعاات إشاعات إشاعات

كله بينقل حكايات

كله بيكدب وبيهري ويروج للإشاعات