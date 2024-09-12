نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى يعلن إعادة توزيع أغنية "مشربتش من نيلها" لـ شيرين عبدالوهاب بصوت جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الملحن عمرو مصطفى عن إعادة توزيع أغنية "مشربتش من نيلها" للفنانة شيرين عبدالوهاب، بصوت جديد، وذلك من خلال مشنور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو مصطفى في المنشور:" الأصوات المصرية الجميلة عايزكم تحفظوا أغنية مشربتش من نيلها لأننا بنعيد توزيعها الآن، كلمات الشاعرة الكبيرة نور عبدالله وألحاني، غنوها وارسلوا لي أصواتكم عبر إنستجرام علشان تنزل قريب بصوت مصري جديد".

تفاصيل أغنية "مشربتش من نيلها"

ويذكر أن أغنية "مشربتش من نيلها" لـ شيرين عبدالوهاب، طرحت قبل 12 سنة، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وقتها، وكانت من كلمات نور عبدلله، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

أحدث أعمال عمرو مصطفى

سبق، طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنيته الجديدة "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك احتفاءً بالمرأة وتوجيه رسائل شكر لكل سيدة داعمة، معترفًا بفضلها في نجاح الرجل، وتعد الأغنية من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي.

كلمات أغنية “ليها فيا”

وتقول بعض كلمات الأغنية: "كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت أحلام أعيشها.. معاها وواحشها دنيا دي بعيشها عينك المراية يابا ليها فيا.. فيا.. إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا".

آخر أعمال عمرو مصطفى

وكانت أغنية "مستغني" هي آخر أغاني عمرو مصطفى والتي طرحها قبل ما يقرب من عام عبر "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.



كلمات أغنية "مستغني"

"مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، وهم ندموا وبلغني، يا اخي طبع البني ادم، ده غريب جدا دايما يتبطر، الواحد يدي بيتمرعوا، يبعد بيقربوا اكتر، ولا عاش ولا كان ولا ميت تعبان، يستجري خلاص يلدغني، مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، وهم ندموا وبلغني، وعموما مش فارقه خلاص بقى، لا تلوم حد ولا تعاتب، وفكل اسامي اللي عرفتهم، انا على اساميكم شاطب، وانا يعني ما كنتش ويا ملاك، ولا قربكوا بينغنغني، مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، وهم ندموا وبلغني".