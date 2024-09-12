نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي لـ "دوت الخليج الفني": لا أهتم بالتصريحات المُسيئة.. أغنية "بتمنى أنساك" ليست لها علاقة بحياة شيرين (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الملحن عزيز الشافعي حالة من النشاط الفني فى الفترة الحالية، حيث أنه قد نجاحًا كبيرًا فى جميع أعماله التي طرحت هذه الفترة وقد لقت أعماله إنتشارًا واسعًا وأيضًا تعاوناته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في ألبومها الجديد قد لقت انتشار كبير ونجاح كبير بالرغم من حذفها، فقد طرح له في ألبوم شيرين الجديد 4 أغنيات وهم (بتمني أنساك، عسل حياتي، هنحتفل، اللي يقابل حبيبي) وجميعهم قد حققوا نجاحات كبيرة وتصدروا جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

عزيز الشافعي

وبعد هذا النجاح الكبير قد تحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن عزيز الشافعي وقد كشف لنا في حوار خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وأيضًا صرح لنا عن حقيقة ربط الجمهور بين أغنية بتمني أنساك وبين أزمة الفنانة شيرين الأخيرة، وكشف لنا عن حقيقة تعرضه لحروب ومضايقات بعد نجاحه الكبير.

عزيز الشافعي

وإليكم نص الحوار:-

حدثنا عن كواليس العمل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ؟

كواليس العمل مع شيرين جميلة، مع موهبتها العظيمة ولا يوجد أخف من دمها وروحها الحلوة.

وشيرين فنانة كبيرة وبتعرف إزاي تختار غنوة ف دقيقة ولا تحتاج وقت لكي تصل لقرار.

عزيز الشافعي وشيرين

بالرغم من الحذف الذي يحدث للأغاني، هل توقعت نجاحها بهذا الشكل الكبير؟

لم أكن متوقع النجاح الساحق الذي حدث، لأن هذه هي المرة الأولى التي تطرح بها أغاني بهذه الطريقة وتحقق هذا النجاح الكبير.

ما هو تعليقك على حذف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأغنيات بشكل مستمر، وماذا تتوقع لإنهاء هذه الأزمة؟

أتمنى الخلاف يتحل مع شركة روتانا لكي تنزل الأغنيات بشكل طبييعي.

عزيز الشافعي

حدثنا عن كواليس أكثر عن أغنية "بتمني أنساك" والجمهور قام بالربط بينها وبين قصة زواج وانفصال شيرين، هل بالفعل كلمات الأغنية كانت مفصلة على أزمتها الأخيرة أم أنها مجرد صدفة؟

لا يوجد علاقه بين غنوة بتمنى أنساك وبين أي شيء شخصي، والغنوة معموله ف العموم، ولكن شيرين أدتها بإحساس خلي الجمهور يربط بينها وبين أشياء شخصية.

عزيز الشافعي

هل عزيز الشافعي في الوقت الحالي يتعرض لحروب أو مضايقات من بعض الأشخاص من الوسط الموسيقي بعد النجاحات الذي حققها كملحن ومطرب ومؤلف؟

عزيز الشافعي يركز في شغله فقط ولم يأخذ باله من اي شئ يُقال أو أي تصريحات مُسيئة.