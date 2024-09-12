قبل مسلسل "وتقابل حبيب".. أعمال جمعت بين كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأيام الماضية عن خوضها السباق الرمضاني المقبل 2025،بمسلسل جديد يحمل إسم "وتقابل حبيب"،وهو إسم مؤقت للعمل لحين الاستقرار على الإسم النهائي خلال الأيام المقبلة،ويشاركها في بطولة العمل الفنان كريم فهمي، الذي حققا نجاحًا سويًا في أعمال فنية كثيرة قبل ذلك،حيث لم يكن هذا العمل أول الأعمال التي تجمع بين كريم وياسمين، ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز الأعمال التي جمعت بينهما.



مسلسل "ونحب تاني لية"

شارك كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز في مسلسل "ونحب تاني لية"، الذي تم عرضه قبل 4 سنوات، بالتحديد في أبريل 2020،وحقق العمل نجاحا كبيرًا في ذلك الوقت، وتدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور "عبدالله" فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

أبطال وصناع مسلسل "ونحب تاني لية"

وضم مسلسل "ونحب تاني لية" عدد كبير من الفنانين،أبرزهم:كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر،إيهاب فهمي،إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، علا رشدي، وفاء سالم، وغيرهم من الفنانين،ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز

كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز على خشبة المسرح



كما شارك النجمان كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز في مسرحية كوميدية مؤخرًا، من إخراج خالد جلال، ويشاركهما بطولة العرض عدد كبير من النجوم والفنانين وتشهد المسرحية الجديدة عودة ياسمين عبدالعزيز لخشبة المسرح بعد غياب 21 عامًا منذ مشاركتها في مسرحية كده أوكيه، التي عرضت عام 2003.