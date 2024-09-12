نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان حازم سمير: مسلسل صراع الأجيال قدم رسائل فنية هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف برنامج «الحياة انت وهي» تقديم الإعلامية راندا فكري المذاع على قناة «الحياة» الفنان حازم سمير، حيث استعرض بعض الرسائل التي قدمها مسلسل “صراع الأجيال”، ومعالجة المسلسل لقضية الفجوة بين الأجيال قائلا:" الفكرة الرئسية التي تناولها المسلسل هي علاقة الأب بابنه، واختلاف وجهات النظر بين كلة منهما، الأب يرى إذ هناك اعتراض بين الأب وابنه في اتخاذ بعض القراراه، كما تناول المسلسل فكرة التواصل وفرض الرأي دون إقناع أو إبداء أسباب".

حازم سمير يكشف قصة مسلسل “صراع الأجيال”



وتابع: “على مدار المسلسل تطورت العلاقة إلى ان تقاربت وجهات النظر، وأصبح لكل إنسان وجهة نظره التي تختلف من فرد لآخر، وفكرة الاستيعاب أن للآخرين وجهات نظر هو ما يحاول الفن اللي إيصاله للناس، إذ إن الأعمال الفنية تجعلك تحسن الاختيار من خلال مشاهدها الواقعية”.

فكرة مسلسل “صراع الأجيال”



ولفت إلى أن شخصية “حازم”، في مسلسل صراع الأجيال من الشخصيبات التي تأثرت بها كثيرًا، حيث كان لديه مشكلة وعزة نفس حيث كان يعمل في بنك مرموق وخسر وظيفته ما أثر عليه وعلى علاقته الاجتماعية إلى أن اضطر للعمل كأوبر".