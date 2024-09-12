نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمد صلاح العزب: مي عز الدين لم تحسم موقفها من المشاركة في "الكينج".. وهذا سبب تأجيل "سفاح التجمع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المؤلف محمد صلاح العزب أن مسلسل "حمزة"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام والذي تم الإعلان عنه منذ فترة، قد تم تأجيله إلى رمضان 2026.



وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، إنه تم استبدال مسلسل "حمزة" بمسلسل جديد اسمه "الكينج"، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب مصري ينتمي لعصابات المافيا الدولية ويتنقل بين مصر وخارجها، ومن إخراج شيرين عادل.

المؤلف محمد صلاح العزب



أوضح أن الفنانة مي عز الدين مرشحة لتقديم دور البطولة إلى جانب الفنان محمد إمام، وحتى الآن لم تحسم موقفها من المشاركة في العمل ولم تتعاقد رسميًا على المسلسل.



محمد صلاح العزب: لم نستقر على حسن الرداد كبطل لـ "سفاح التجمع"

كما تحدث عن تأجيل مشروع مسلسل "سفاح التجمع"، موضحًا أنه تم تأجيله قليلًا حتى يتم الحكم النهائي في القضية الخاصة بالسفاح الحقيقي، وسيتم بعد ذلك كتابة الحلقات المتبقية وترشيح الأبطال للأدوار، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يستقروا على الفنان حسن الرداد كبطل للمسلسل.

أحداث مسلسل الكينج

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية تمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها مع تتابع الأحداث، ومن المفترض أن يتم تصوير العمل بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية في الأسابيع المقبلة.

أعمال جمعت محمد صلاح العزب ومحمد إمام

يذكر أن محمد صلاح العزب ومحمد إمام حققا سويًا نجاحات كبيرة في السنوات الماضية ومنها النمر الذي عرض في موسم رمضان 2021، ومسلسل هوجان الذي عرض في رمضان 2019، ومسلسل دلع بنات الذي عرض 2014.

مسلسل سفاح الجيزة



الجدير بالذكر أن المؤلف محمد صلاح العزب كتب مسلسل "سفاح الجيزة" وهو مسلسل جريمة وغموض مصري عُرض سنة 2023، من إخراج هادي الباجوري، ومن إنتاج طارق نصر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من بطولة أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وحنان يوسف، وداليا شوقي، جيهان الشماشرجي، داليا شوقي، وعدد آخر من النجوم.