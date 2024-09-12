نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. دنيا عبدالعزيز تحيي ذكرى وفاة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على إحياء ذكرى وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، منذ أربع سنوات، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت دنيا صورة جمعتها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة:" الماضي هو اللي مصبرنا على الحاضر، ثلاثة وخمسون شهر حبيبة العمر جودي".

منشور دنيا عبدالعزيز

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز

ويذكر أن آخر اعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "المداح" الجزء الرابع، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 4" بجانب الفنان حمادة هلال، نحبة من نجوم الفن، أبرزهم:خالد سرحان، هبة مجدي،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.



أحداث مسلسل "المداح 4"



وتدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.