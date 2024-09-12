نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الكواليس.. بسمة داود تروج لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة بسمة داود، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمسلسلها الجديد "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس، والمقرر عرضه يوم 21 سبتمبر الجاري، على شاشة قناة "dmc"، كما كشفت عن شخصيتها في المسلسل.

ونشرت بسمة صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها قائلة:" استنوني في شخصية ريم بمسلسل تيتا زوزو".

منشور بسمة داود



أحداث مسلسل “تيتا زوزو”





ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل “تيتا زوزو”



مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.