خاص.. نور محمود يكشف كواليس مسلسل تيتا زوزو وأسباب قبوله للعمل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان نور محمود للفجر الفني عن كواليس مسلسله الجديد "تيتا زوزو" من بطولة الفنانة إسعاد يونس، الذي سيُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It اعتبارًا من السبت 21 سبتمبر الجاري.

سبب قبول نور محمود لمسلسل تيتا زوزو

وقال نور محمود: "تحمست للمشاركه في "تيتا زوزو" لعدة اسباب اولها كتابه الورق تأليف محمد عبد العزيز، كما ان العمل من بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس، إخراج شيرين عادل الذي كنت اصور معها من قبل مسلسل محارب وهي من اختارتني".

شخصية نور محمود في مسلسل تيتا زوزو

واضاف نور محمود: "أجسد دور سيف الابن الكبير لزوزو التي تجسد دورها الفنانة إسعاد يونس وهو الأخ الأكبر على ثلاث أشقاء آخرين وهيكون في صراعات ما بين بيته ومراته وولاده مع الأحداث".

نور محمود يكشف كواليس مسلسل تيتا زوزو

واختتم نور محمود: "كواليس العمل مع الفنانة إسعاد يونس شي ممتع وفي منتهي الجمال، انا محظوظ اني شاركت معها في عمل واحد، ورغم نجوميتها الا إنه ا تتعامل ببساطه ومتواضعه جدا، ملتزمه وتتواجد في اللوكيشين قبل معادها".

أبطال مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتة زوزو عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد الكيلاني، محمود البزاوي، حمزة العيلي، مجدي بدر، مصطفى غريب، وآخرون، والعمل من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز.

موعد وقنوات عرض مسلسل «تيتا زوزو»

كشفت منصة واتشات عن موعد عرضه والذي من المقرر عرضه 21 سبتمبر الجاري عبر المنصة وتعرض الحلقة عبر قناة dmc بعد 24 ساعة من عرضها عبر المنصة.

قصة مسلسل تيتا زوزو

تدور قصة مسلسل «تيتا زوزو» في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع «اعتزاز» دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول «اعتزاز» حل مشكلة لواحد من أحفادها.