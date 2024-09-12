نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف برنامج «الحياة انت وهي» تقديم الإعلامية راندا فكري المذاع على قناة «الحياة» الفنان حازم سمير، حيث استعرض بعض الرسائل التي قدمها مسلسل “إيجار قديم”، ومعالجة المسلسل لقضية الفجوة بين الأجيال قائلا:" الفكرة الرئسية التي تناولها المسلسل هي علاقة الأب بابنه، واختلاف وجهات النظر بين كلة منهما، الأب يرى إذ هناك اعتراض بين الأب وابنه في اتخاذ بعض القراراه، كما تناول المسلسل فكرة التواصل وفرض الرأي دون إقناع أو إبداء أسباب".



وتابع: “على مدار المسلسل تطورت العلاقة إلى ان تقاربت وجهات النظر، وأصبح لكل إنسان وجهة نظره التي تختلف من فرد لآخر، وفكرة الاستيعاب أن للآخرين وجهات نظر هو ما يحاول الفن اللي إيصاله للناس، إذ إن الأعمال الفنية تجعلك تحسن الاختيار من خلال مشاهدها الواقعية”.



ولفت إلى أن شخصية “حازم”، في مسلسل إيجار قديم كان صراع الأجيال من الشخصيات التي تأثرت بها كثيرًا، حيث كان لديه مشكلة وعزة نفس حيث كان يعمل في بنك مرموق وخسر وظيفته ما أثر عليه وعلى علاقته الاجتماعية إلى أن اضطر للعمل كأوبر".

أبطال مسلسل إيجار قديم

ويضم مسلسل إيجار قديم كلا من: شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، بسمة داود، إلهام وجدي، أسامة عبدالله، وعلاء زينهم، ومن تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.

قصة مسلسل إيجار قديم

أما إيجار قديم، ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويتناول العمل عددًا من الحكايات الإنسانية والمواقف بين الجيران الذي يسكنون في العقار بنظام الإيجار القديم.

ويجسد شريف منير خلاله دور صاحب العقار الذي تقع به الأحداث، ويعيش قصة حب مع فيدرا، فيما يظهر محمد الشرنوبي بدور ابن صلاح عبدالله وهو مدرب كرة يد ومطرب، أما ميمي جمال فتظهر بدور فنانة مسرحية مشهورة.