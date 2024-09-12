نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. القائمة الكاملة لأبطال "الدشاش" لـ محمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف صناع فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد عن أنضمام عدد كبير من نجوم الفن إلى قائمة الأبطال بالعمل وذلك استعدادا لبداية التصوير.



قائمة أبطال الدشاش



وجاءت قائمه الأبطال كالآتي: باسم سمرة وزينة ونسرين طافش ونسرين أمين ومصطفي ابو سريع ومحمد جمعه ورشوان توفيق ووليد فواز ومحمد يوسف أوزو الذين يشاركون كأبطال العمل بجانب النجم محمد سعد.

مع العلم ان صناع العمل الفتره الحالية يجرون العديد من البروفات النهائية وذلك استعدادا لبدء التصوير الأسبوع المقبل داخل العديد من اللوكيشنات المختلفه.



فريق عمل الدشاش



"الدشاش" من اخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وتأليف جوزيف فوزي ومن المقرر ظهور محمد سعد خلال أحداث العمل بشكل مختلف تماما لجمهوره ومحبية عن ما قدم من قبل حيث إن العمل يدور في إطار كوميدي تشويقي ويحمل العديد من المفاجأت.



آخر أعمال محمد سعد

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد هو فيلم الكنز 2 منذ 5 سنوات، ويدور الفيلم حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.



فريق عمل الكنز 2

الفيلم من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.