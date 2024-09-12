نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عابد عناني لـ "دوت الخليج الفني": سعيد بمسلسل تيتا زوزو وأتمنى الناس تتبسط (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عابد عناني عن تفاصيل شخصيته في أحدث أعماله الدرامية والذي يحمل اسم "تيتا زوزو"، وذلك تمهيدًا لعرضه يوم 21 سبتمبر المقبل على قناة dmc.



وكشف الفنان عابد عناني في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني عن تفاصيل شخصيته التي يجسدها في أحداث المسلسل.

شخصية عابد عناني في مسلسل تيتا زوزو

وتحدث عابد عناني عن دوره وتعاونه مع الفنانة إسعاد يونس قائلًا: "أنا بعمل دور مصطفى وهو جوز بنت تيتا زوزو، متجوز بنتها وعندهم طفلين ويتضح من خلال الأحداث علاقته بزوجته عاملة إزاي وعلاقته بولاده عاملة إزاي وعلاقته بتيتا زوزو والمشاكل اللي هما فيها وإزاي تيتا زوزو بتساعدهم إزاي يحلوا المشاكل دي".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالمسلسل ده لإنه أظن أنه واضح من نجوم المسلسل إنه في جو عائلي وفي عيلة بعلاقتها مع بعض في مشاكلهم، والكواليس بتاعة المسلسل رائعة رغم إرهاقها لإن الكاست كله ممثلين جامدين ووجود أستاذة إسعاد بتقوم بدور أكبر من دورها في التمثيل بس في الكواليس والمخرجة شيرين عادل".

واختتم: "أنا سعيد بالمسلسل ومستمتع جدًا بتصويره وأتمنى إنه ده يكون باين في النتيجة النهائية للمسلسل وأتمنى الناس لما تتابعوا تتبسط بيه وبالحواديت اللي موجودة فيه".

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو

كشفت منصة watch it عن موعد عرض مسلسل تيتا زوزو، والذي من المقرر عرضه 21 سبتمبر الجاري عبر المنصة وتعرض الحلقة عبر قناة dmc بعد 24 ساعة من عرضها عبر المنصة.

ونشر منصة watch it عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك وكتبت: "فاضل أيام وتبدأ الحكاية، جاهزين تشوفوا تيتا زوزو؟، اتفرج على مسلسل تيتا زوزو ابتداءً من 21 سبتمبر حصريًا على WATCHIT قبل عرض التلفزيون بـ 24 ساعة".

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، من بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل تيتا زوزو

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع «اعتزاز» دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول «اعتزاز» حل مشكلة لواحد من أحفادها.