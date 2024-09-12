نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين صوت مصر.. الملحن حسن دنيا ضيف إيمان أبوطالب على الحياة - غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة المقبلة، الملحن الكبير، حسن دنيا،وفي الحلقة الخاصة، يكشف ويحكي "دنيا" عددا من أسرار وكواليس رحلته الفنية.



ويكشف في الحلقة أيضا ولأول مرة، كلمات وألحان أغنيته الجديدة مع ماجدة الرومي، التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.



ويتحدث الملحن الكبير عن أزمته مع بعض مطربي المهرجانات، بعد أزمة سرقة بعض ألحانه، ولجوءه إلى نقابة الممثلين ضد المغني "مسلم".



وقال "دنيا" في حلقته مع إيمان أبوطالب: أنا ساعات ببكي من الظلم اللي بيقع عليا.. فيه ناس كانوا بيقعدوا في المكتب أكتر من بيوتهم ومبيردوش عليا

كما أجاب على السؤال الصعب بشأن: هل أنغام أم شيرين صوت مصر؟ معتبرا أن شيرين من الأصوات الجبارة وتستحق اللقب رغم الظروف التي تمر بها من مشكلات منذ فترة؟



وفجر الملحن الكبير، مفاجأة كبيرة، بشأن تعاون الكينج محمد منير والسوبر ستار تامر حسني، في دويتو غنائي قريبا.

تفاصيل برنامج “بالخط العريض”

يذاع برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساءا، على شاشة تليفزيون الحياة.