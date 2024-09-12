بعد نجاحهم في "ونحب تاني ليه".. كريم فهمي وياسمين عبد العزيز يجتمعان مرة ثانية في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، نجاحًا هائلًا من خلال مسلسل «ونحب تانى ليه» والذي عرض في موسم رمضان 2020، ومن المقرر أن يجتمعان مرة ثانية من خلال مسلسل يحمل عنوان «وتقابل حبيب».

قصة مسلسل ونحب تاني ليه



مسلسل “ونحب تاني ليه” تدور أحداث المسلسل حول غالية التي تتعرض لعدد من المشاكل مع زوجها المخرج الشهير فيقرروا الانفصال ثم تتقابل مع مراد صدفه في إحدى الحفلات ويقع في حبها لكنها تخاف من خوض تجربة حب فاشلة مرة أخرى.



فريق عمل ونحب تاني ليه

بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.