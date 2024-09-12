طبعا مش ناسيها !.. مسلم يطرح أغنيته الجديدة "واحشاك"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "واحشاك" وهى التاسعة من ألبومه الجديد، الأغنية يقدم من خلالها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب، وشعور قلبه بعدم النسيان، إلا أن عقله يكشف له الحقيقة، وينصحه بالتعايش مع الأمر الواقع.



أغنية "واحشاك" كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



تأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع.

وأغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.. و"سابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و"هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.. و"واحد زيك" قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" قدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره.

وتقول كلمات "واحشاك":..



واحشاك

عارف يا قلبي لسا طبعا مش ناسيها

عمال تنادي كل يوم بالليل عليها

جواك عذاب مبينتهيش

واخداك

لسا المشاعر ليها وبيكبر حنينك

حاسس بنقص في كل حاجه تشوفها عينك

انسى بقى علشان نعيش

لا دموعها بقيت علينا

ولا حتى الضحكه لينا

احنا صحيح ابتدينا

لكن ماكملناش

و مكانا معادش فاضي

انا وانت في عينها ماضي

اقفل بقى الصفحه دي

و ياريت ماتفتحهاش

واجعاك

السيره حاسس باللي فيك عايش عذابك

بس انت ليه تمسك يا قلبي ف حد سابك

اخرك يادوب تزعل يومين

دي هناك

مش فارقه حاجه معاها عملت ترتيباتها

عمال تموت مع إنه ا عاشت حياتها

فكر وشوف الصح فين