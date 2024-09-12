نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. كيف تحدث خالد النبوي اللغة الروسية بطلاقة في فيلم "الديلر"؟(تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان خالد النبوي، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ 58، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1966، ويعتبر من أهم فنانين الوسط الفني في هذا الجيل، ويعد من النجوم الذين يتركون بصمتهم الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي يشاركون بها، ومن ضمن أعماله الناجحة كان فيلم "الديلر" الذي تم إنتاجه في عام 2010، وشارك معه البطولة الفنان أحمد السقا، ولكن هذا العمل يوجد به مشهد تفاجأ جميع طاقم العمل به، وهو مشهد الخطاب باللغة الروسية، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" كواليس تصوير هذا المشهد خلال السطور التالية.



حل خالد النبوي ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الشهر الماضي، وكشف من خلال اللقاء عن كواليس مشهد الخطاب الروسي، مشيرًا أن الجميع تفاجأ من تصوير هذا المشهد خلف الكاميرا، قائلا: "في مشهد خطاب بالروسي نحو تلات دقايق، هو كان المفروض البلد اللي هنروحها الواحد لازم يتكلم لغتها، عادةً بنعمل الحكاية دي بطريقة في المونتاج (فوتو مونتاج)، بيبقى الممثل مبيتكلمش اللغة خصوصا لما تبقى لغة صعبة ".

مشهد الخطاب الروسي

وأضاف، موضحًا أن المخرج كان لايعلم إنه سوف يتحدث باللغة الروسية، قائلًا: "احنا رايحين نصور المشهد والمخرج عارف أن أنا هقول عربي، وهو موقف في وسط المجاميع الأوكرانيين ناس من الإخراج وناس من الإنتاج، وهما في وسط الناس يقولو أعملوا صوت في الحتة دي".

وتابع:"فجأة المخرج قال أكشن لاقوني بتكلم الخطاب اللغة الروسية، شافوا الناس بتوع أوكرانيا فاهمين طبعا اللغة وبيسقفوا لأن الكلام لية معنى ".

تعليم خالد النبوي اللغة الروسية

واختتم عن كواليس تعليمه للغة الروسية قائلًا:" انا قاعد 3 أشهر روحت لواحد بيعرف روسي قولتلو ترجملي وطبعا أنا مش فاهم حاجة، قولتلو سجلي، فابقيت حاطط السماعات طول منا ماشي وأنا بعمل أي حاجة، أدخل مطعم أكل اتكلم مع الناس بالروسي".

أبطال وصناع فيلم "الديلر"

شارك في بطولة فيلم "الديلر" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:خالد النبوي، أحمد السقا، مي سليم، سامي العدل، منة فضالي، صبري عبدالمنعم، طلعت زين، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج أحمد صالح.