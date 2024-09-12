في يوم ميلاده.. تعرف على مسيرة خالد النبوي الفنية(تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان خالد النبوي، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ 58، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1966، ويعتبر من أهم فنانين الوسط الفني في هذا الجيل، ويعد من النجوم الذين يتركون بصمتهم الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي يشاركون بها، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية مسيرة خالد النبوي الفنية الحافلة بالنجاح والتميز.

نشأة خالد النبوي

ولد خالد النبوي في 12 سبتمبر 1966 بمدينة المنصورة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989، وخل عالم التمثيل عن طريق الصدفة، حيث التحق بالمعهد العالي للتعاون الزراعي، وكان ضمن فرق التمثيل التي تقوم بالأعمال المسرحية، فشاهدته لجنة من كبار الفنانين الذين أُعجِبوا بأدائه، ما جعله يقرر دخول معهد الفنون المسرحية. بعد ذلك شارك في بطولة فيلم المواطن المصري للمخرج صلاح أبو سيف، وبعدها فيلم المهاجر للمخرج صلاح شاهين.

مشوار خالد النبوي الفني



وقدم النبوي في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية، وكان من أبرز أعماله في السينما: المواطن مصري، إحنا ولاد إنهاردة، الديلر، المصير، إسماعيلية رايح جاي، عمر 2000، تايه في أمريكا، حسن طيارة، زي الهوا، يوم وليلة، قمر 14، وغيرها من الأعمال.

ومن أبرز الأعمال الدرامية:واحة الغروب، 7 أرواح، إبن موت، راجعين ياهوا، إمبراطورية م، رسالة الإمام، صدق وعده، إستيفا، حديث الصباح والمساء نحن لا نزرع الشوك، وغيرها.

خالد النبوي

إنجازات خالد النبوي

حصل خالد النبوي خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم المهاجر عام 1995.

كما نال شهادة تقدير من جمعية فن السينما عن نفس الفيلم، بالإضافة إلي جائزة السينما المصرية كأفضل ممثل عام 1998 عن دوره في فيلم المصير.

خالد النبوي

آخر أعمال خالد النبوي السينمائية



ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي في السينما، هو فيلم "أهل الكهف"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم "أهل الكهف"

وتدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.