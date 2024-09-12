أحمد أمين يشارك بـ«مذكرات نشال» في الماراثون الرمضاني 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد أمين علي مسلسل جديد بعنوان «مذكرات نشال»، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

تفاصيل مسلسل «مذكرات نشال»

مسلسل «مذكرات نشال» ينتمي لنوعية أعمال الفانتازيا، ومن المقرر ان يعلن عن باقي الأبطال المشاركين خلال الفترة المقبلة.

مصير الجزء الثاني من مسلسل ما وراء الطبيعة

سبق، كشف المخرج عمرو سلامة، عن مصير الجزء الثاني من مسلسل ما وراء الطبيعة بطولة النجم أحمد أمين، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الموسم الأول، حرص على مشاركة جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع "انستجرام "، كتب: " بقالي أربع سنين ماعداش يوم إلا لما أسمع سؤال فين ما وراء الطبيعة الجزء الثاني؟".

واضاف عمرو سلامه: "ما وراء الطبيعة في بالي وفي قلبي وطالما بتنفس عايز أكمل المشروع ده وهجتهد عشان أطوره أكثر علشان يعجب محبي الروايات والعراف أولا وحط تحت أولا كذا خط ثم باقي الجمهور، اللي موقف المشروع عمره ما كان عدم اهتمامي، أنا أبيع كليتي وأصور ما وراء الطبيعة، لكنها تفاصيل إدارية وقانونية برا إيدي، وأتمنى أن أسباب العطلة دي تنتهي وتتحل الدنيا عشان الموضوع يخرج للنور، ويا رب يكون ده قريب، ادعوا معانا".

آخر أعمال أحمد أمين

وكان آخر أعمال أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

أبطال مسلسل الصفارة

وشارك فى بطولة مسلسل الصفارة: طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.