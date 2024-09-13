تعرف على إيرادات فيلم Beetlejuice Beetlejuice



القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن فيلم Beetlejuice Beetlejuice في خطف الأنظار بأحدث ظهور له خلال عرضه في شاشات السينما.

إيرادات فيلم Beetlejuice Beetlejuice

ووصلت إيرادات فيلم Beetlejuice Beetlejuice حتى الآن نحو 165 مليون دولار عالميا، منها 126 مليون دولار محليا في أمريكا.

بلغت إيرادات Beetlejuice Beetlejuice في عطلته الأسبوعية الأولى نحو 112 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، وأصبح حاليا ثالث أفضل افتتاحية في أفلام 2024.

وصلت إيرادات فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" عالميا نحو 35 مليون دولار، ليصل إجمالي إيراداته العالمية إلى 145 مليون دولار.

تم تصوير الفيلم بتكلفة إنتاج وصلت إلى 100 مليون دولار، وهو تكملة كوميدية للنسخة الأولى منه التي طرحه منذ 36 عاما.

كان فيلم "Beetlejuice" قصة غير تقليدية بدأت ببطء وأصبحت ناجحة على مدار الأسابيع اللاحقة لعرضه، لكن هذه المرة يبدو الفيلم غير التقليدي أفضل بكثير مقارنة بالقصص المعتادة.

أحداث فيلم Beetlejuice

تدور أحداث فيلم Beetlejuice 2 في إطار رعب كوميدي، وهو تكملة لنسخته الأولى التي طرحت عام 1988، عن عائلة تطاردها الأشباح في منزلها وتعود بعد سنوات لوقوع حالة وفاة في العائلة لتجد نفسها أمام أزمة جديدة وبوابة للعالم الآخر.