النجمة أنغام في حفل "صوت مصر" "الليلة" على "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة حفل "صوت مصر" الذي تُحييه النجمة أنغام والذي تًقدم خلاله مُختارات من أبرز أعمالها الغنائية التي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور ضمن حفلات موسم جده، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، يُقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر.

يُعرض حفل النجمة "أنغام صوت مصر" على " MBCمصر" الجمعة 13 سبتمبر 2024 الساعة 10:00 مساءً.

والجدير بالذكر آخر أعمال أنغام ألبوم "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية، وحاز الألبوم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وتمكنت الفنانة أنغام من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأعلى مشاهدة يوتيوب، من خلال أغنيتها “هو انت مين".