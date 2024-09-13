تعرف على قائمة أبطال فيلم "هيبتا 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتطر عدد كبير من الجمهور عرض أحدث الأعمال السينمائية والتي تحمل اسم "هيبتا 2".



أبطال فيلم هيبتا 2

ويشمل العمل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، محمد ممدوح.



فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" من إخراج هادي الباجوري، مبني على قصة لمحمد صادق، مع سيناريو مشترك من تأليف محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. يستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا.



أحداث هيبتا 2

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع، يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

آخر أعمال محمد ممدوح

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد ممدوح فيلم اكس مراتي،والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.