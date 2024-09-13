فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل فيلم Inside Out 2

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القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض فيلم فيلم Inside Out 2  عبر منصة ديزني بلس بداية من 25 سبتمبر الجاري، تم طرح فيلم Inside Out 2 بداية من يوم 14 يونيو الماضي، وتدور أحداثه بعد تطور بطلته في السن، ومرورها بمشاعر مختلفة في مرحلة المراهقة والنضج. 

 

إيرادات فيلم Inside Out 2 


بلغت إيرادات فيلم Inside Out 2 حول العالم نحو مليار و700 مليون دولار، ووصف عدد من النقاد الفيلم بأنه عودة إبداعية لشركة بيكسار.
 

أبطال فيلم Inside Out 2  
 

الفيلم من تأليف بيت دوكتر، وتدور قصة الجزء الأول داخل عقل الطفلة رايلي أندرسون التي تنتقل لمدينة جديدة مع عائلتها، حيث تتحكم بها خمس مشاعر وهي: الفرح، والحزن، والغضب، والاشمئزاز، والخوف وتقود حياتها، والفيلم من بطولة آيمي بولر وفيليس سميث وبيل هادير ولويس بلاك ومندي كايلينج.

 

 

و فاز فيلم Inside Out بجائزة الاوسكار كأفضل عمل رسوم متحركة عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، وكان له الفضل في الكثير من التألق لشركة بيكسار. 
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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