بـ "عايشة الدور".. دنيا سمير غانم تشارك في منافسة رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة دنيا سمير غانم لخوض منافسات دراما رمضان المقبل 2025، حيث تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "عايشة الدور"، مكون من 15 حلقة، تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى، ومن المقرر البدء فى تحضيراته خلال الأسابيع المقبلة وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة تُدعى “روكي”، تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد للفنان محمد ممدوح تايسون، وتظهر الفنانة سلوى عثمان بدور سيدة متزوجة من الفنان محمد رضوان.

أبطال فيلم روكي الغلابة



ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت والفنانة سلوى عثمان وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه بموسم الصيف الجاري 2024.