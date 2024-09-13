نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج مسلسل "زمالك بولاق" يكشف كواليس تصوير العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أبطال مسلسل "زمالك بولاق"، بطولة باسم سمرة وخالد الصاوي، التصوير على قدم وساق للانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبله، تمهيداََ لعرضه على شاشات القنوات الفضائية قريبا، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.



ومن جانبه قال وليد حجاجي، منتج العمل، أن أبطال المسلسل أوشكوا على الانتهاء من تصويره حيث لا يتقى سوى أربع أسابيع، ليدخل بعدها في المراحل النهائية من مونتاج وغيرها لعرضه عبر الفضائيات والمنصات الألكترونية مؤكدا أن المسلسل يحمل العديد من المفاجأت للمشاهدين خاصة أبطال المسلسل يتم تقديمهم بشكل جديد عما اعتاد الجمهور عليه الجمهور.

وكشف حجاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها، قائلا:" الصور الأولى من مسلسل "زمالك بولاق"، للنجوم باسم سمرة وخالد الصاوي وعبير صبري وانتصار وفراس سعيد وميمى جمال، انتظروا مفاجأت كتير قريبا".

يشار إلي أن أحداث مسلسل زمالك بولاق، تدور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان للمرة الأولى منذ ولادتهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد ٥٠ عامًا بعد أن كلا منهما عاش ظروف ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.



أبطال مسلسل زمالك بولاق

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجى، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، أسامة ألو العطا، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا، ومن تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.