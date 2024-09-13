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أحمد جودة - القاهرة - حسن الرداد وإيمي سمير غانم يقدمان مسلسل حق آدم في رمضان 2025

يخوض النجم حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل إسم "حق آدم" وهو إسم مؤقت للعمل، وينافسان به في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

تفاصيل مسلسل حق آدم

مسلسل حق من المسلسلات التي تنتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وجاري التعاقد مع المخرج، ومن إنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يظهر حسن وإيمى بعيدًا عن الكوميديا فى العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.



حسن الرداد وإيمي سمير غانم يشوقان الجمهور لمسلسل حق آدم



وحرص الفنان حسن الرداد وإيمى سمير غانم على تشويق الجمهور لمسلسلهما الجديد في رمضان 2025، وذلك من خلال مقطع فيديو طريف نشره الرداد على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير انستجرام، حيث وجه سؤالا إلى زوجته إيمي سمير غانم، قائلا: "تيجي نعمل مسلسل في رمضان"، لترد عليه إيمي قائلة: "إن شاء الله لما نلاقي قصة حلوة".



آخر أعمال حسن الرداد

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان حسن الرداد هو مسلسل محارب، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل يتمني إلى فئة الأعمال الإجتماعية.

طاقم عمل مسلسل محارب

شارك في بطولة مسلسل محارب كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، أحمد عنان، ماجد المصري، وآخرين، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.