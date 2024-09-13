سيمون تشوق جمهورها لأجدد أعمالها الغنائية "كلمني عن نفسك"

القاهرة - محمد ابراهيم -



شاركت الفنانة سيمون، جمهورها ومتابعيها صورًا لها برفقة الموزع نادر حمدي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

و بذلك تبدأ سيمون، الترويج لأجدد أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "كلمني عن نفسك" وهي من كلمات وألحان نورة العتيبي، وتوزيع نادر حمدي حيث ينتظر الجمهور طرحها للأستماع إليها والتفاعل معها وكالعادة تبهرنا سيمون بأعمال لا مثيل لها.

و علقت سيمون على الصورة قائلة: "(كلمني عن نفسك)، كلمات وألحان: نورة العتيبي، توزيع: نادر حمدي، سيمون قريبا..

الفنانة سيمون برفقة الموزع نادر حمدي



آخر أعمال سيمون الدرامية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون، هي مشاركتها في مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه ولاقى عدد كبير من المشاهدات وتفاعل الجمهور.

أحداث مسلسل "صيد العقارب"

تدور الأحداث حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي مليئ بالغموض التي يجذب الجمهور لمتابعة الحلقات.



طاقِم عمِل مسلسل "صيد العقارب"

يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.