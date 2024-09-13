أمينة خليل تتألق بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم -



نشرت الفنانة أمينة خليل، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، حيث نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بشدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة الفنانة أمينة خليل

ظهرت أمينة، وهي ترتدي فستان قصير باللون البيج وعليه بالطو مع بوط حيث كانت إطلالة أنيقة تليق بها وأعتمدت عليها تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت لمسات بسيطة من الميكب التي زادتها جمالًا وأناقة.

الفنانة أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالتها



آخر أعمال أمينة خليل السينمائية

يذكر أن آخر أعمال أمينة، هو فيلم "إكس مراتي" الذي تسابقت عليه أعداد من الجمهور فور طرحه بالسينمات وحقق نجاحًا كبيرًا ولاقى إعجاب الجمهور بشدة.



أحداث فيلم "إكس مراتي"

يظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم "إكس مراتي" شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الأجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق، بينما تظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار إجتماعي كوميدي.



أبطال فيلم "إكس مراتي"

فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.



إيرادات فيلم "إكس مراتي"

حقق إيرادات أمس بلغت 610 ألف جنيه، خلال الشهر الثاني من عرضه وأحتل المركز الثاني في شباك التذاكر حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لينتصر عليه فيلم “عاشق” ويحتل المركز الأول.