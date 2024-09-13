أحمد داش بحلقة نقاشية حول التحديات العائلية في ملتقى ميدفست - مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت حلقة نقاشية بعنوان "حوارات عائلية" ضمن فعاليات ملتقى ميدفست - مصر في الجامعة الأمريكية، وتركزت حول التحديات والمشاكل التي تواجه العائلات وكيفية تحسين الفهم والتواصل بينها. شارك في الحلقة الممثل أحمد داش، المخرج كريم الشناوي، وكاترين مدحت، الشريك المؤسس لمهرجان ميدفست. وأدار الندوة الممثل صلاح ماجد.

مناقشة مفهوم العائلة

في بداية المناقشة، أشار صلاح ماجد إلى أهمية استعراض التغيرات التي طرأت على مفهوم العائلة على مر السنوات، وكيفية بناء علاقات صحية بين الأجيال المختلفة.

مداخلات المشاركين

كاترين مدحت

تحدثت عن العائلة كمصدر الدعم الأول والأساسي في حياة الفرد، مؤكدة أن العائلة تمثل المكان الآمن للأطفال وهي المدرسة الأولى التي تعلمهم القيم. وأضافت أن الطلاق يمثل تحديًا كبيرًا للأطفال، إذ يواجهون صعوبة في التعامل معه.

كريم الشناوي

أكد المخرج أنه يفضل تقديم حكايات عن الأسرة بطريقة واقعية في أعماله الفنية، بعيدًا عن الصورة الرومانسية المثالية. يرى أن الدراما تركز على المشاعر الحقيقية التي تحرك العلاقات داخل الأسرة.

أحمد داش

أوضح أن علاقته مع أهله تغيرت مع نضوجه، حيث أصبح يرى والديه كبشر يخطئون وليسوا مثاليين كما يتخيل الأطفال. هذا الفهم أتاح له مساحة للسلام والتفاهم معهم، خاصة في فترة المراهقة. وأشار إلى أن دور الفن هو تقديم قصص حقيقية بصدق، وليس بالضرورة تقديم حلول أو رسائل مباشرة.