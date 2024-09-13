صبا مبارك تمثل الأردن بالدورة 29 للمهرجان الدولي للسينما بالرباط

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستضافة الدورة الـ29 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف، الذي سيقام في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر المقبل. يشهد المهرجان هذا العام حضورًا مميزًا لمخرجين ومنتجين وسينمائيين عالميين، ويعد بتقديم برنامج متنوع وغني بالأنشطة السينمائية.

أهداف المهرجان

تهدف الدورة القادمة إلى تعزيز الثقافة، الحرية، والتسامح من خلال تبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة. كما يتولى السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الرئاسة الفخرية لهذا الحدث، ما يبرز أهمية المهرجان على الصعيد الوطني والدولي.

الأردن ضيف شرف المهرجان

يحتفي المهرجان هذا العام بالمملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف. سيتمثل حضور الأردن بمشاركة الممثلة الأردنية صبا مبارك كعضو في لجنة تحكيم المسابقة، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع مخرجين ومنتجين أردنيين، وعرض مجموعة من الأفلام والإنتاجات السينمائية الأردنية الدولية.

برنامج متنوع وتنافسية عالمية

سيقدم المهرجان في دورته الجديدة العديد من الإنتاجات السينمائية الدولية إلى جانب أحداث استثنائية في عالم سينما المؤلف. كما سيوفر المهرجان فرصة للمشاركين للتنافس بجودة عالية، وحضور صانعي أفلام حققوا شهرة عالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح المهرجان فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الفن السابع.