نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الأولى.. ديبو يتصدر ترند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “ ديبو” ترند جوجل وذلك بعد عرض الحلقات الأولى لمسلسل “ديبو”

مسلسل "ديبو" يتكون من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

وكان اخر اعمال محمد أنور هو فيلم "جوازة توكسيك"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، خاصة وأن كلا منهما ينتمي إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة، وفاروق قنديل.