نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها عاطفيا بويجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أسماء جلال حقيقة ارتباطها عاطفيا بمطرب الراب ويجز، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية كاشفة أنهما أصدقاء فقط.

وأضافت أسماء جلال: إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريبًا.

تعاقدت الفنانة أسماء جلال والفنان طه دسوقي على عمل جديد من إخراج تامر محسن ومن المقرر بدء تصويره قريبا.

وسيتكون العمل من ٨ حلقات ويعتبر هذا المسلسل هو عودة كبيرة للمخرج تامر محسن بعد غياب عن الدراما بعد مسلسل “ لعبة نيوتن”

أعلنت الفنانة الشابة أسماء جلال عن إنضمامها للجزء الثاني من فيلم هيبتا، والذي يحمل إسم "هيبتا- المناظرة الأخيرة"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وهى تمسك بورقة الكوتشينة التي عليها رقم 7، وهذه الورقة تعد من الدعايا التقليدية التي إشتهر بها فيلم هيبتا،