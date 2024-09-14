عاجل.. وفاة الفنانة ناهد رشدي

القاهرة - محمد ابراهيم -



انتقلت إلى رحمة الله تعالى منذ قليل الفنانة القديرة ناهد رشدي عن عمر يناهز 68 عام وبعد مسيرة فنية مليئة بالنجاحات .

وأعلنت نجلتها دينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة منذ دقائق قائلة :"لله ما اخذ و لله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي الي رحمة الله".

أهم أعمال ناهد رشدي

ومن أبرز أعمال ناهد رشدي في الدراما مثل أرابيسك وهوانم جاردن سيتي، كما يتناول أدوارها الأحدث مثل شخصيتها في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" الذي ظهرت فيه بدور أم الشهيد أحمد المنسي.



نبذة عن ناهد رشدي



ممثلة مصرية. تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982. عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.