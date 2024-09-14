بعد تصدرها الترند... أنغام تشيد بموهبة أكرم حسني في حفل جدة



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة أنغام تريند موقع اكس فور لإحيائها حفلاً غنائيا في جدة،

ومن جانبه حرصت النجمة أنغام على اشادة بالفنان أكرم حسني ، خلال حضوره حفلها الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، بعد تعاونه معها من خلال أغنية تيجي نسيب، وخليك معايا، التي طرحتها مؤخرا ضمن ألبوم تيجي نسيب، كما أشارت إلى أنه شاعر عظيم.

وقالت الفنانة أنغام على هامش حفلها المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، بحضور أكرم حسني: أكرم حسني طلع شاعر كبير وإحنا منعرفش، فكرناه بيهزر بس، وهغني دلوقتي أغنية أسكت.

أنغام توجه رسالة لجمهروها في حفلها بالسعودية



وكانت حرصت أنغام، على تقديم رسالة شكر لجمهورها فور بدء حفلها، قائلة: مساء الخير، عايزة أقولكم من قلبي إن الحقيقة هي حضوركم ووجودكم، وده نجاحي الحقيقي، بشكركم وبشكر السعودية وبشكر المستشار تركي آل الشيخ.

وأضافت أنغام، أن هذا الحفل مميز لكونه أول مرة يقدم فيه أغانٍ من ألبومها الجديد على المسرح، ما زاد من فرحتها وتأكيدها على المكانة الخاصة التي يحظى بها جمهور المملكة في قلبها وقلب زملائها من الفنانين.

آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة أنغام ألبوم تجي نسيب، ويتكون من 12 أغنية، وتعاونت في ألبومها الجديد مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي، بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات لـ تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي، لتكمل عناصر التشويق لألبوم خاص فى مشوار أنغام، وهو من إنتاج شركة صوت مصر.