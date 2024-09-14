نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان يتألق بإطلالة ساحرة على البحر وتفاعل إيجابي من الجمهور عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك النجم اللبناني إيوان صورة جديدة له على شاطئ البحر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" حين تكشف كل شئ للآخرين حتى المقربين منهم عن نفسك يتحول الصدق والصراحة هنا إلى شكل من الأشكال السذاجة فأنت بذلك تصبح، وكأنك تعريت أمامك، وسلمت نفسك فريسة محتملة لهم، ويختفي السحر الموجود في شخصيتك المفردة، وغموضها يسعد مساكم ونهاية أسبوع سعيدة".

مما أثار إعجاب جمهوره الكبير. الإطلالة التي اتسمت بالأناقة والجاذبية حظيت بإشادة واسعة من المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال المشهد وروعة الأسلوب. تفاعل الجمهور مع الصور بكثافة، مؤكدين أن النجم قد أضاف لمسة من السحر إلى يومهم.



آخر أعمال إيوان

والجدير بالذكر آخر أعمال إيوان أغنية شو بيلبقلي، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

