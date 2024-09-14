نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس عز الدين تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة إيناس عز الدين إطلالة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، حيث تألقت بتصميم أنيق وألوان مبهجة. تميزت الإطلالة بأسلوب عصري يعكس ذوقها الرفيع، مما جعلها محط أنظار متابعيها. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها الجذابة.

آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إيناس عزالدين، مسلسل ديفيليه، وشارك في بطولته كل من الفنانة وفاء عامر، والفنان محمد عز، والفنانة جيهان خليل، والفنان إيهاب فهمي، والفنان عابد عناني، والفنان أشرف طلبة، والفنان عمر محمد فوزي، والفنان أحمد كشك.

والعمل من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.

ومسلسل توحة، بطولة كل من الفنانة علا غانم، الفنانة دينا فؤاد، والفنان إيهاب فهمي، والفنان حجاج عبد العظيم.

والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.