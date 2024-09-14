نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر ناهد رشدي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ناهد رشدي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، بعدما قدمت مسيرة فنية حافلة بـ كثير من الأعمال الناجحة بين السينما والدراما والمسرح.

وفاة ناهد رشدي

يشارك أنه قد أعلنت "دينا" إبنة الفنانة ناهد رشدي خبر الوفاة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:" لله ما اخذ ولله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

نبذة عن ناهد رشدي





ممثلة مصرية، تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982. عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.



آخر أعمال ناهد رشدي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد رشدي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في عام 2020.

أبطال وصناع مسلسل "شديد الخطورة"

وشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، حمزة العيلي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.