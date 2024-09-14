أحمد فهمي يكشف عن موقف طريق له بسبب تشابه اسمه مع فهمي الممثل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب أحمد فهمي عدة مواقف مضحكة تجمعه بالفنان احمد فهمي نظرًا لتشابه أسماءهم معًا، وذلك من خلال استضافته في أحد البرامج الفنية.

وقال أحمد فهمي:"في مرة خدت ميعاد مع مخرج أكني أحمد فهمي وهو عمل حوار مع مجلة أكنه أنا وبعتلي الأسئلة.. وعملنا أغنية اسمها «ما تغير اسمك ياسطا» لكن منزلنهاش بس إن شاء ننزلها”.



آخر الأعمال للفنان أحمد فهمي



شارك الفنان احمد فهمي مؤخرا في بطولة مسلسل "بين السطور" مع الفنانة صبا مبارك وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية التي تدور أحداثه في إطار إجتماعي مميز، وقد قدم الفنان أحمد فهمي من خلال أحداث مسلسل بين السطور شخصية "حاتم" وهو زوج الفنانه صبا مبارك التي كانت تعمل مذيعة شهيرة في إحدى القنوات التليزيونية ومن ثم يظهر حبيبها السابق الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء، ومنذ هذه اللحظة تنقلب حياتها رأسا على عقب وتتعرض للعديد من المشاكل والمهاترات في عملها وحياتها، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل بين السطور



شارك في بطولة مسلسل بين السطور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، ليلى عز العرب، عزت زين، سلمى أبو ضيف، محمد علاء، نادرين فرج، وآخرين من النجوم المتميزين والشباب، ومسلسل بين السطور من تأليف نجلاء الحديني، أما عن الإخراج فـ هو للمخرج وائل فرج.