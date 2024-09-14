نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال يتصدر تريند "جوجل".. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان ياسر جلال، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من مائتي ألف عملية بحث، وذلك بعد إعلان مشاركته في السباق الرمضاني المقبل 2025، بالجزء الثاني من مسلسل "جودر"، ومسلسل آخر يحمل إسم "للعداله وجه آخر"، الذي تعاقد عليه خلال الفترة الآخيرة.

تفاصيل مسلسل "للعدالة وجه آخر"

ومن المقرر، أن تدور أحداث مسلسل "للعداله وجه آخر" في إطار اجتماعي تشويقي،والعمل مرشح للعرض في موسم رمضان 2025، حيث بدأ صناع المسلسل عمليات التحضيرات المبدئية للعمل.



مسلسل "جودر2"

ويواصل ياسر جلال، تصوير المشاهد الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" المكون من 15 حلقة والذي يتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل تمهيدًا لعرض في رمضان 2025، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من 15 حلقة أيضًا في رمضان الماضى وتحقيقه نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى.



ومن المتوقع أن تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل “جودر"، حول حبس جودر في مكان يبدو أنه كان يعمل به وستسمر المؤامرات التي تحاك ضده وسيواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة.

أبطال مسلسل "جودر"

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، أحمد فتحي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق.