نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. تامر شلتوت ينعي الفنانة ناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان تامر شلتوت وفاة الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، ويصادف يوم وفاتها يوم ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من 1956، وذلك من خلال من منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور تامر شلتوت

وكتب "شلتوت":" "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت منذ قليل الفنانه القديرة ناهد رشدي ويتزامن يوم وفاتها يوم ميلادها ١٤ سبتمبر، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين، سيتم تشيع الجنازة السبت بعد صلاة العصر بمسجد الكواكبي بالعجوزة، أسألكم الدعاء لصاحبة الأخلاق العالية المحترمه".

منشور تامر شلتوت



نبذة عن ناهد رشدي

ممثلة مصرية، تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.



آخر أعمال ناهد رشدي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد رشدي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في عام 2020.

أبطال وصناع مسلسل "شديد الخطورة"

وشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، حمزة العيلي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.



آخر أعمال تامر شلتوت

ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر شلتوت الفنية، هو مشاركته في مسلسل "المداح4- أسطورة العشق "بطولة الفنان حمادة هلال، حيث جسد تامر دور شخصية شريرة المتمثلة في “العفريت عماد”، وهو زوج شقيقة الشيخ صابر حمادة هلال.

أحداث مسلسل "المداح 4- أسطورة العشق"

وتدور أحداث مسلسل المداح حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ “صابر المداح” الذي يؤديه الفنان حمادة هلال معركة الخير والشر التي يخوضها، وفي هذا الموسم الجديد، يلتقي بملك الجن قزح الذي يجسده الممثل فتحي عبد الوهاب.

أبطال وصناع مسلسل "المداح4-أسطورة العشق"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح4-أسطورة العشق" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت،محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.