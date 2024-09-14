قنوات ART تنعي الفنانة ناهد رشدي: ستظل في قلوب الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وجميع العاملين بها الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة فنية مهمة ومؤثرة مع كبار النجوم، قدمت خلالها عشرات الأدوار الناجحة التي ستظل في قلوب الجماهير.

أبرز أعمال ناهد رشدي

جدير بالذكر أن الفنانة ناهد رشدي، اشتهرت بدور "سنية" ابنة الحاج عبد الغفور البرعي، من خلال المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي" مع النجوم نور الشريف وعبلة كامل عام ١٩٩٦، كما شاركت الفنانة الراحلة في بطولة العديد من الأعمال الفنية المهمة التي عشقها الجمهور المصري والعربي منها مسلسلات "أرابيسك" و"ساكن قصادي" و"الزيني بركات" و"هوانم جاردن سيتي" و"الفرار من الحب" و"تمضي الأيام" و"واحة الغروب" و"الاختيار" و" سره الباتع" و"سفاح الجيزة" و"دون ذكر أسماء " و"أبو جبل" و"شقة فيصل".



كما شاركت الفنانة ناهد رشدي في العديد من الأفلام منها "الطريق إلى إيلات" و"أبناء وقتلة" و"الكف" و"الحب فوق هضبة الهرم".

ناهد رشدي

ناهد رشدي