نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني فرحات يبدع مع أنغام بألحان ألبومها الجديد في حفل جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كعادته يبدع ويتألق المايسترو هاني فرحات في حفلاته ولكن نجاحه مع أنغام دائما يكون مميز واستثنائي وحفلهما اليوم في جدة جاء ليتوج هذا النجاح الكبير ويؤكد على أنهما دويتو فني يكمل بعضهما نجاح الآخر بشكل ملحوظ

أنغام أجرت مع المايسترو هاني فرحات العديد من البروفات قبل الحفل خاصة على أغنيات ألبومها الجديد وكان استقبال جمهور جدة للنجمين يفوق الوصف في روعته.

لحظة دخول هاني فرحات المسرح



وبمجرد دخول هاني فرحات المسرح تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وظل يصفق له ويحييه لفترة،وأنغام أبدعت وكان التفاعل معها ومع موسيقى هاني فرحات مبهر خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم أنغام الأخير وجاء هذا الحفل ليتوج هذا النجاح.

هاني فرحات يؤكد وجود تناغم وتفاهم بينه وبين أنغام



من ناحيته أكد الموسيقار هاني فرحات أن هناك تناغم وتفاهم كبير بينه وبين النجمة أنغام يصل أثره فورا إلى الجمهور الذي يتوق دائما لحفلاتهما معا.



وأضاف أن هناك جولة فنية كبيرة خلال الفترة القادمة مع أنغام في عدد من الدول العربية.

أنغام وهاني فرحات

أنغام وهاني فرحات

أنغام وهاني فرحات

أنغام وهاني فرحات

هاني فرحات