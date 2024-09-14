فن ومشاهير

منال سلامة تنعى ناهد رشدي بكلمات مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقلت الفنانة القديرة ناهد رشدي إلى جوار ربها ورحلت عن عالمنا في فجر اليوم الأربعاء الموافق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، بعد أن تركت لنا تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في قلوبنا، وتعد من أبرز هذه الأعمال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حكايات بنات، عد تنازلي، شديد الخطورة، وغيرها وغيرها من الأعمال الدرامية المميزة التي علقت في أذهان الجمهور لسنوات عديدة.

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الفنانة الراحلة ناهد رشدي 


منال سلامة تنعي الفنانة ناهد رشدي

وحرصت الفنانة منال سلامة على تقديم نعي للفنانة الراحلة ناهد رشدي، والتي عملت معها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل وعدد آخر من النجوم، وجسدت الفنانة الراحلة ناهد رشدي معها دور "سنية البرعي" وهى شقيقتها الكبرى وذلك ضمن أحداث مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

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الفنانة منال سلامة 


نعي منال سلامة لناهد رشدي

ونشرت الفنانة منال سلامة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير فيس بوك منشور تنعي فيه صديقتها الراحلة الفنانة ناهد رشدي قائلةً:
"يا وجع القلب يا أجمل وأطيب إنسانة عرفتها في حياتي تعبتي كتير واتحملتي أكتر ربنا يرحمك يا حبيبتي".

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نعي الفنانة منال سلامة لصديقتها الفنانة الراحلة ناهد رشدي 


آخر أعمال الفنانة الراحلة ناهد رشدي

شاركت الفنانة ناهد رشدي في مسلسل "الصندوق" والذي تم عرضه في موسم دراما شهر رمضان للعام الماضي 2023، وقدمت خلال العمل دور "سوسن" وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار غامض وملئ بالإثارة والتشويق.

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البوستر الرسمي لمسلسل الصندوق 


طاقم عمل مسلسل الصندوق

شارك في مسلسل الصندوق كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، ناهد رشدي، ريهام عبد الغفور، كريم قاسم سرور، وآخرين من النجوم المميزين والشباب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج للمخرج مروان عبد المنعم.

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الفنانة منال سلامة مع صديقتها الفنانة الراحلة ناهد رشدي 
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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