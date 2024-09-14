نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف ومنال سلامة أبرز حضور جنازة ناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص كلًا من الفنان شريف سلامة، وشقيقته الفنانة منال سلامة، على أن يكونوا أول الحضور لجنازة الفنانة ناهد رشدي، في مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة، لتأدية صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، بعدما رحلت عن عالمنا في ساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 68 عاما، بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة منه الفنان جمال عبد الناصر، وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف، والفنانة وفاء عامر، والفنان صبحي خليل، والفنان محمد رياض والفنان رشوان توفيق والفنانة وفاء مكي وعدد من أفراد أسرة الراحلة وأقاربها وأصدقائها المقربين.

نجوم الفن ينعون الفنانة ناهد رشدي

وحرص عدد من نجوم الفن، على نعي ناهد رشدي بكلمات مؤثرة معبرين عن حزنهم لرحيلها.

وفاة ناهد رشدي

كانت أعلنت نجلتها دينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة منذ دقائق قائلة:"لله ما اخذ ولله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

نبذة عن ناهد رشدي

- ولدت في القاهرة في 14 سبتمبر 1956

- تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

- بدأت مشوارها الفني عقب تخرجها ولعبت عددا من الأدوار الصغيرة في العديد من السهرات التليفزيونية، حيث استمر مشوارها الفني لما يقرب من 40 سنة.

- يعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، للنجم الراحل نور الشريف، من أهم وأبرز أعمالها الفنية، حيث عرفها الجمهور بسنية عبد الغفور البرعي، وما زال الجمهور المصري يحتفل في كل عرض للمسلسل بفرح سنية الذي تصدر الترند مؤخرًا بمشهد الفرح.

- الفنانة الراحلة ناهد رشدي هي عمة الفنانة داليا مصطفى.

- لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار، حيث شاركت فيما يقارب الـ200 عمل، وقدمت شخصية والدة أم الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار" عام 2020، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات: أرابيسك، وساكن قصادي، وهوانم جاردن سيتي، وتمضي الأيام، وواحة الغروب، وغيرها من الأعمال المتميزة.

- قدمت العديد من الأعمال الدرامية، من بينها: "أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي" و"الطوفان" و"طيور الزمن الجريح" و"النساء قادمون" و"اللعب في الوقت الضائع" و"حبشي فى الهواء الطلق" و"الأرض الطيبة" و"لمن يهمه الأمر" و"حلم العمر" و"أنا وبعدي الطوفان" و"الاختيار".

- قدمت أيضًا عددًا من الأعمال المسرحية، منها: "أوديب وشفيقة" و"عريس بالكريمة" و"بيت المصراوي" و"الزوبعة" و"الأستاذ" و"الفلوس حبيبتي" و"مع خالص تحياتي" و"الحواجز".

- أما في السينما فقد شاركت في بطولة أفلام: "الأخطبوط" و"الراقصة والشيطان" و"نعيمة فاكهة محرمة" و"لقاء في شهر العسل" و"صاحب العمارة" و"ثلاثة على واحد" و"الطريق إلى إيلات".