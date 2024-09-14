ريهام عبد الغفور تكشف عن موعد عرض مسلسل كتالوج

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانه ريهام عبدالغفور عن موعد عرض مسلسل كتالوج، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، على قناة Ten، وقالت ريهام: قدمت دور في مسلسل كتالوج وهو ليس دور كبير، ولكني أحبه جدًا، ومن المقرر عرض العمل قريبًا.

احدث أعمال ريهام عبدالغفور

واضافت ريهام: استعد للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل ظُلم المصطبة من إخراج هاني خليفة، وهو من المخرجين الذين أحترمهم شغلهم، وسعيدة لتعاوني معه لأول مرة.

قصة مسلسل كتالوج

يدور في إطار الإثارة والتشويق والرعب، في أواخر ستينيات القرن الماضي عبر 10 حلقات، وتجسد فيه شخصية زوجة تتعرض مع زوجها وابنيهما للعديد من المشاكل والصعوبات، ويحاولون التغلب عليها، إخراج وليد الحلفاوي.

ابطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من المقرر عرضه على منصة نتفليكس العالمية، والعمل من بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، تارا عماد، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

تفاصيل مسلسل ظُلم المصطبة

أما مسلسل ظُلم المصطبة والمقرر عرضه في رمضان 2025، فتشارك ريهام عبدالغفور في بطولته مع فتحي عبدالوهاب وإياد نصار، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

اعمال تنتظرها ريهام عبدالغفور

ومن ناحية اخري، ارتبطت ريهام عبدالغفور بمسلسل "إجازة وضع" ويشاركها في بطولته الفنان محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وايضا انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كتالوج، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، على منصة نتلفيكس العالمية.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

وكان آخر أعمال ريهام عبدالغفور كان فيلم ليلة العيد، الذي جمعها بـ يسرا، وعُرض في يناير الماضي بالسينمات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ناقش العديد من القضايا المهمة التي تخص المرأة، الفيلم من بطولة يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، فيما قدمت سميحة أيوب شخصية الراوي بالأحداث، وظهر عدد من ضيوف الشرف بالعمل منهم عارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.