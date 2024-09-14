نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. نجوم الفن ينعون ناهد رشدي بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة ناهد رشدي، والتي يطلق عليها الجمهور "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، رحلت فى يوم ميلادها بعد صراع مع المرض، لعبت دور أم الشهيد أحمد المنسى، وحرص العديد من نجوم الفن علي نعي الفنانة الراحلة،ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية، نعي نجوم الفن لـ ناهد رشدي..

منة فضالي تنعى ناهد رشدي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الفنانة ناهد رشدي، وشاركت صورة تجمعها بالفنانة، وعلقت قائلة: «حبيبتي من أجمل الناس كل حاجة فيها حلوة كانت هادية، وجميلة، وحبوبة وبتحب الناس كلها، كنت في التصوير بحس إن معايا أمي، حتوحشيتي أوي أوي لسه كنا بنتكلم، ربنا يرحمك برحمته يا أطيب خلق الله، ناهد رشدي في ذمة الله».

نعي منال سلامة لناهد رشدي

ونشرت الفنانة منال سلامة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير فيس بوك منشور تنعي فيه صديقتها الراحلة الفنانة ناهد رشدي قائلةً: "يا وجع القلب يا أجمل وأطيب إنسانة عرفتها في حياتي تعبتي كتير واتحملتي أكتر ربنا يرحمك يا حبيبتي".

كندة علوش تنعي ناهد رشدي

نعت الفنانة كندة علوش، الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ونشرت صور تجمعها معها من مسلسل عد تنازلي، وعلقت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في الفنانة والإنسانة الرقيقة والحساسة ناهد رشدي لروحك الطيبة الرحمة والمغفرة ولأهلك وذويك الصبر والسلوان.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة».

عمرو محمود ياسين ينعي الفنانة ناهد رشدي

نعى السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك من خلال من منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله خبر حزين، الفنانه ناهد رشدي كانت سيدة رائعة ومحترمة وقديرة خبر وفاتها فاجئني إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد رياض ينعي الفنانة ناهد رشدي

وحرص الفنان محمد رياض على تقديم نعي للفنانة ناهد رشدي، والتي عملت معه في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل وجسدت دور شقيقته التي كانت تدعى "سنية البرعي"، ونشر الفنان محمد رياض عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك منشور ينعي فيه الفنانة ناهد رشدي، وكتب: "رحلت الغاليه ناهد رشدي انا لله وانا اليه راجعون الرجاء الدعاء لها اللهم اغفر لها ارحمها واسكنها فسيح جناتك".

إيهاب فهمي ينعي ناهد رشدي

كما كتب إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا قال فيه: "كانت هادية دائمًا، ورحلت في هدوء، ألف رحمة ونور عليكي يا ناهد، ناهد رشدي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الحي الذي لا يموت رحلت يوم ميلادها، لا أنسى ضحكاتنا لا أنسى طيبة قلبك عيد ميلادك اليوم في الجنه إن شاء الله اللهم اغفر لها وارحمها وأجعل ليلتها من أجمل لياليها".

فادية عبد الغني تنعي الفنانة ناهد رشدي

نعت الفنانة فادية عبد الغني الفنانة ناهد رشدي من خلال منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، حيث كتبت: "حبيبتي الغاليه ناهد فقدك أحزنني واوجع قلبي وجالت الذكريات في خاطري أيام الدراسة في المعهد، لا أنسى ضحكاتنا لا أنسى طيبة قلبك عيد ميلادك اليوم في الجنه إن شاء الله اللهم اغفر لها وارحمها وأجعل ليلتها من أجمل لياليها".

نجلاء بدر تقوم بنعي ناهد رشدي

نعت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الفنانة ناهد رشدي، والتي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، وشاركت صورة، قائلة: «كانت جميلة في كل حاجة.. قلب وشكل وطيبة وخفة دم وأخلاق، رحلت الفنانة ناهد رشدي نسألكم الدعاء لها والفاتحة، وداعًا يا حبيبتي».