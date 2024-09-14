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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان صلاح عبدالله فى لقاء خاص مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر قناة TEN، عن أهم أعماله الفنية الماضية، قائلًا: بدايتى فى احتراف التمثيل ودخول عالم الفن كانت من خلال دورى فى مسرحية رابعة العدوية.

صلاح عبدالله يتحدث عن أهم أعماله الفنية

وتابع صلاح عبدالله: محمد صبحى هو اللى قدمنى للمسرح، وشخصيتي في سُنبل كانت أول ظهور لي على التلفزيون، وكنت سعيد بتقديمها جدًا، ولن أقارنها بـ أي عمل أخر قدمته حتى الآن.

رفض صلاح عبدالله لدخول ابنته مجال التمثيل

سبق، كشف الفنان القدير صلاح عبد الله عن سبب رفضه دخول ابنته مجال التمثيل وأكد أن ذلك يعود إلى إدراكه مدى صعوبة مهنة التمثيل وعدم تواجد الاستقرار بها، مشيرًا إلى أنه يريد الاستقرار لابنته وعدم الدخول في تفاصيل تعرضها لضرر.

احدث اعمال صلاح عبدالله

ومن ناحية اخري، ويشارك صلاح عبدالله في مسلسل تيتا زوزو من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وايضا ضمت البطولة عدد من نجوم الفن، منهم، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عاد

آخر أعمال صلاح عبدالله

وكان اخر اعمال صلاح عبدالله هو فيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي، جسد شخصية هاني وهو عمدة في إحدى القرى ووالد روبي ضمن أحداث الفيلم، الذى يدور في إطار أكشن كوميدي، حول عصابة يتم تكوينها من أجل تنفيذ عملية إجرامية كبيرة، العمل من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، خالد الصاوي، وحمدي الميرغني، والفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

كما شارك صلاح عبدالله في مسلسل العتاولة الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان الماضي 2024، ودارت أحداثه حول الأخوين خضر ونصار ويجسدهما طارق لطفي وأحمد السقا على الترتيب واللذان يقعان في الكثير من الأزمات ويواجهان صراعات عديدة يحاولان التغلب عليها، وايضا فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، والذي عُرض في يناير الماضي بالسينمات، وحصد إيرادات اقتربت من 30 مليون جنيه وقتها، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.