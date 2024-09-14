نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل تتعاقد على مسلسل «سيد الناس» رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة غادة عادل علي مسلسل «سيد الناس»، بطولة الفنان عمرو سعد، تاليف خالد صلاح، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

موعد بدء تصوير مسلسل سيد الناس

من المقرر أن يبدأ عمرو سعد، تصوير مشاهده سيد الناس منتصف نوفمبر المقبل، داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية، والذي سيكون منزل عمرو سعد في المسلسل في إحدى قرى الصعيد.

تعاون غادة عادل ومحمد سامي

مسلسل "سيد الناس" يسجل التعاون الثاني الذي يجمع غادة عادل بالمخرج محمد سامي، بعدما قدمت معه عملًا واحدًا في السينما وهو فيلم "أهواك" عام 2015، حيث شاركت غادة في بطولته إلى جانب تامر حسني، محمود حميدة، ودارت أحداثه في إطار لايت.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل سيد الناس، عدد من الفنانين منهم، عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال غادة عادل

وكان اخر أعمال الفنانة غادة عادل، فيلم أهل الكهف الذي تم عرضه في السينمات، ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، والعمل من إخراج عمرو عرفة، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر.

وايضا قدمت مسلسل حالة خاصة، الذي ينتمي للأعمال الدرامية القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات، ومن بطولة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، وأدهم النحاس، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، ومن إنتاج طارق الجنايني.

كما شاركت في مسلسل "لانش بوكس" والذي شارك في بطولته جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضي، علي السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي ضخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافي، أحمد الشافعي، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.