نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض الخولي أول الحاضرين في مهرجان الفضائيات العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم منذ قليل، مهرجان الفضائيات العربية للدورة الخامسة عشر برئاسة الإعلامي أحمد علاوة بحضور عدد من الفنانين المكرمين.

وكان أول الحضور النجم رياض الخولي الذي سيحصد تكريم عن دوره في مسلسل " حق عرب"

تعاقد الفنان رياض الخولي على المشاركة في مسلسل حكيم باشا الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، وينافس به في دراما رمضان 2025، وجاري في الفترة الحالية التحضير له والاتفاق على كافة تفاصيله، والعمل من تأليف محمد الشواف.



والجدير بالذكر آخر أعمال رياض الخولى مسلسل المعلم، والذي خاض به منافسات الموسم الرمضاني الماضي 2024، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

ودارت أحداث المسلسل حول صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.