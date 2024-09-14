نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة وإسماعيل فاروق أبرز حضور مهرجان الفضائيات العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم منذ قليل، مهرجان الفضائيات العربية للدورة الخامسة عشر برئاسة الإعلامي أحمد علاوة بحضور عدد من الفنانين المكرمين.

وكان أول الحضور النجم رياض الخولي والمخرج إسماعيل فاروق وباسم سمرة الذي سيحصد تكريم عن دوره في مسلسل " العتاولة".

بدأ الفنان باسم سمرة تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "سيكو سيكو "خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يقدم خلاله دورًا محوريًا في أحداث العمل، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.