نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عزاء الفنانة الراحلة ناهد رشدي في مسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام غدًا الإثنين عزاء الفنانة الراحلة ناهد رشدي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



نجوم الفن ينعون الفنانة ناهد رشدي



وحرص عدد من نجوم الفن، على نعي ناهد رشدي بكلمات مؤثرة معبرين عن حزنهم لرحيلها.

إذ كتبت الفنانة شريهان: "إنا لله وإنا إليه راجعون. في رحمة الله يا ناهد، ربنا يعفو عنك ويجعلك ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. في الفردوس الأعلى إن شاء الله"

في حين كتبت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها على "إكس" بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، الفنانة ناهد رشدي".

أما الفنانة كندة علوش فكتبت عبر انستجرام مسترجعًا ذكرياتهما معًا بصورة من عمل فني لهما سويًا علقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنانة والإنسانة الرقيقة ناهد رشدي. لروحك الطيبة الرحمة والمغفرة ولأهلك الصبر".

أيضًا حرص الفنان محمد دياب على نعيها وكتب: "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أستاذة. كنتِ إنسانة رقيقة القلب ومن أطيب خلق الله. بالله عليكم ادعولها".

وفاة ناهد رشدي



كانت أعلنت نجلتها دينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة منذ دقائق قائلة: "لله ما اخذ ولله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".